GOBIERNO ESTATAL NO ESCUCHA A LA CIUDADANÍA Y POR ESO SURGIERON LAS PROTESTAS CONTRA EL KO’OX, AFIRMAN

José Segovia Cruz, presidente municipal de la Asociación Civil Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, afirmó que las protestas en diferentes colonias de Campeche, motivadas por la problemática de los transbordos del transporte público Ko’ox, son legítimas y pacíficas, y derivan de que el Gobierno del Estado no escucha a la ciudadanía.

El dirigente criticó al Gobierno Estatal por minimizar las demandas y manifestaciones desviándolas a un tema político partidista, en lugar de escuchar la demanda ciudadana y ser empático con jóvenes, niños y adultos mayores que tendrían que transbordar por lo menos 3 veces y quedan en riesgo al tener que correr para cruzar una avenida.

Segovia Cruz expresó su preocupación por comentarios recientes del director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), quien sugirió que la empresa privada podría emprender acciones legales contra los manifestantes, lo que calificó de “totalmente fuera de lugar”.

“Es válido y totalmente legítimo que los ciudadanos se manifiesten de manera pacífica cuando sus demandas no son escuchadas, ante lo cual le preguntó al Gobierno del Estado si estará del lado de la ciudadanía o de la empresa privada Movibús. Está contra la espada y la pared”, sentenció.

Segovia Cruz señaló que la responsabilidad de atender la situación recae en la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, a la que instó a actuar con capacidad y responsabilidad inmediata para resolver el conflicto.

Explicó que los bloqueos y protestas, registrados en la colonia Siglo XXI, la glorieta de Concordia y Pablo García, reflejan la preocupación de vecinos, estudiantes, adultos mayores y trabajadores ante la necesidad de realizar dos o tres transbordos para llegar a destinos específicos.