miércoles, noviembre 19, 2025
Lo último:
Nacionales

“GOBIERNO DE MIERDA DE MORENA ESTÁ ASESINANDO A JÓVENES Y NIÑOS”: ALITO; “EXHIBIREMOS A POLÍTICOS MORENISTAS LIGADOS AL NARCO”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó fuertes críticas a Morena al acusar que el “pinche gobierno de mierda está asesinando a los jóvenes y a los niños”, y lo calificó de “bruto” e “incapaz” de gobernar.
Además, advirtió que en los próximos días exhibirá, a través de fotos y campañas, a políticos de Morena presuntamente ligados con grupos del narco, para que el pueblo los conozca y, cuando los vea en la calle, los señale, increpe, reclame y exija cuentas sobre por qué están dividiendo al pueblo de México.
Video: Político MX.

