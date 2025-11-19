MUJER DETENIDA Y GOLPEADA EL DÍA DE LA MARCHA GEN DENUNCIA QUE FUE ENGAÑADA POR LA POLICÍA DE QUE LA LLEVARÍAN A ZONA SEGURA

Por documentar la marcha convocada por la Generación, Daniela Toussaint denunció que fue engañada por la policía al asegurarle que la llevarían a una zona segura, pero la pusieron entre granaderos para golpearla y violentada, y afirmó que no importa ser de derecha o izquierda, pero esto nos afecta a todos, de acuerdo con un video publicado por Denise Meade Gaudry, quien es psicóloga con doctorado que combina su rol como investigadora y perito forense para exponer abusos estatales en manifestaciones.

Al borde del llanto, reveló: “Me engañaron, porque el policía me dijo que me llevarían a una zona segura, pero me llevaron entre los granaderos y me patearon”.

Precisó que sufrió heridas en la cabeza, por lo cual le dieron 11 puntadas, además de ser lastimada en un tobillo y las costillas, y pasar 4 días sin dormir, casi sin comida, ante lo cual hoy exige justicia y unidad, porque “no importa si eres de izquierda o derecha… esto nos afecta a todos”.



Daniela Toussaint es una de las 6 personas detenidas que llevarán su proceso en libertad, y, a decir de Meade Gaudry, “esta denuncia exhibe a una autoridad que debería proteger, no agredir”.