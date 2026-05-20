NO AUTORICÉ EL OPERATIVO Y TAMPOCO SABÍA QUE HABÍA AGENTES DE LA CIA: MARU CAMPOS

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para el Grupo Fórmula, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, afirmó: “Yo tenía muy claro que había un operativo, pero una servidora no lo autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”, sobre participación de la CIA en desmantelamiento de narcolaboratorio.

La mandataria dijo tener buena relación con el cónsul de Estados Unidos en Juárez, reveló que le platicó al secretario nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que tiene varias solicitudes de audiencia con el embajador norteamericano en México.