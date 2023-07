AMLO presenta nueva sección en la mañanera llamada “No lo digo yo”

El Presidente anuncia su estrategia luego de que acusó al INE de quererlo silenciar

Con el objetivo de evitar cumplir el llamado del Instituto Nacional Electoral (INE) de no hablar del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección en la conferencia mañanera: “no lo digo yo” será el nombre de este bloque informativo antes de que lo “cepille” el tribunal electoral.

El jefe del Ejecutivo tendrá la oportunidad de seguir exhibiendo a través de esta sección opiniones contra los aspirantes presidenciables del Frente Amplio por México por medio de la pantalla de Palacio Nacional, sólo va mostrar “lo que dicen” sin que el haga mención alguna para evitar sanciones.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre. Yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo digo yo’ y nada más lo ponemos aquí, de lo que dicen para que la gente tenga información porque también sucede.”