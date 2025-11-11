EN REDES: SHEINBAUM REGALÓ 400 MIL BARRILES DE PETRÓLEO A LA DICTADURA DE CUBA: ESTAMPAS DE MÉXICO
En un video publicado en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias denominado Estampas de México expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum “insiste en regalar dinero a la dictadura de Cuba”, argumentando razones humanitarias.
Muestra a la mandataria anunciando que enviará a la isla caribeña 400 mil barriles de petróleo, que no es ni la producción de un día, porque México produce a diario de 1.6 a 1.8 millones de barriles, “y aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios”.