martes, noviembre 11, 2025
Lo último:
EconomíaNacionales

EN REDES: SHEINBAUM REGALÓ 400 MIL BARRILES DE PETRÓLEO A LA DICTADURA DE CUBA: ESTAMPAS DE MÉXICO

En un video publicado en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias denominado Estampas de México expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum “insiste en regalar dinero a la dictadura de Cuba”, argumentando razones humanitarias.

Muestra a la mandataria anunciando que enviará a la isla caribeña 400 mil barriles de petróleo, que no es ni la producción de un día, porque México produce a diario de 1.6 a 1.8 millones de barriles, “y aunque haya críticas, nosotros vamos a ser solidarios”.

También te puede gustar

SIN RESPALDO A LAYDA, DECISIÓN DE DESIGNAR A LAVALLE MAURY ES INDEFENDIBLE: PERIODISTA DE LA 4T

Gran incendio consume condominios en la Isla del Padre, Texas

Alerta Cofepris por vacuna contra dengue a menores de 9 años

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *