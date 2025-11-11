HALLAN CUERPO SIN VIDA FLOTANDO EN ORILLAS DEL MALECÓN DE CHAMPOTÓN

Durante la mañana de hoy martes 11 de noviembre, a orillas del malecón champotonero, a la altura del muelle de pescadores “Moch Cohuó” en la avenida Revolución, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando. Tras los reportes, al lugar arribaron varias autoridades para realizar las acciones correspondientes.

Sin que hasta el momento haya sido confirmado, al parecer el hoy occiso sería miembro del llamado “escuadrón de la muerte”. En tanto, personal de la naval rescató el cuerpo del agua y lo llevó al puerto, de donde elementos de la Fiscalía de Champotón lo retiraron.

Policías Municipales y personal de Protección Civil acordonaron el área.

Se cree que esta persona estaba ingiriendo alcohol, luego se metió al agua y se ahogó. Por ahora se descartan otras versiones. Autoridades forenses están indagando las causas del deceso.