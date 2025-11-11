EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

GOBIERNO RICO DE LAYDA, CON PUEBLO POBRE.

Jorge García Orozco, el periodista conocido como “el policía de la moda”, exhibió nuevamente en redes sociales los carísimos lujos de Layda Sansores, los cuales prueban que “sí puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, contrario a lo que pregonan la presidenta Claudia Sheinbaum y los cínicos gobiernos de la cuarta transformación.

La publicación, realizada por Jorge García en X el pasado 6 de noviembre, exhibe el falso discurso de austeridad de la 4T con una fotografía donde se ve a Layda Sansores vistiendo una bolsa de piel de becerro graneada, con un cierre en D con tira, de la lujosa marca Dior, modelo Saddle Bag, cuyo precio es de 128 mil pesos.

En enero de este año Layda Sansores fue exhibida por el articulista Salvador García Soto vistiendo un exclusivo un reloj Cartier, cuyo costo supera los 514 mil pesos. Días después García Orozco publicó imágenes de la mandataria calzando zapatos Louis Vuitton Shake Plattform Sandal de aproximadamente 24 mil pesos mexicanos. Los lujos que tanto le criticó a Alito Moreno, le fascinan a Sansores. Las fotos confirman su cinismo, mitomanía y desvergüenza.

FRENTES POLÍTICOS: SANSORES “NO DA UNA”.

Ese es el acertado título que los Frentes Políticos, de Excélsior, dieron a un comentario en el cual relatan el caos que ha resultado ser el Ko’ox, un proyecto mal planeado y pésimamente ejecutado por Layda Sansores y sus “expertos” del transporte. Piden paciencia a la ciudadanía afectada, pero ¿cuánto tiempo más?

“La ‘nueva era’ del transporte público en Campeche arrancó como suelen arrancar los proyectos de Layda Sansores, con caos, reclamos y un accidente incluido. El sistema Ko’ox prometía eficiencia, pero entregó desinformación, rutas confusas y retrasos a estudiantes y trabajadores. Sin mapas, sin orientación, sin transbordos claros. La gobernadora pidió ‘paciencia’, mientras los usuarios pedían llegar a tiempo. Sansores intentó calmar las aguas con un recorrido, pero ya es tarde: los camiones llegaron sin rumbo, como su gobierno. Lo único que sí funciona puntualmente en Campeche es la indignación ciudadana. Y no necesita paradero.”

Insistimos en la pregunta: ¿Cuánto tiempo más? Los campechanos llevan cuatro años esperando que Layda Sansores entregue resultados positivos en economía, seguridad, salud, transparencia, transporte público, turismo, educación… pero “no da una”. ¿Más paciencia? Esperemos hoy precise en su show quién compró los camiones chinos y cuanto costaron.