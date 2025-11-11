INSULTAR, NO RESOLVER

Mientras que la gobernadora prometió que se analizarían las demandas ciudadanas y que se harían los ajustes que sean necesarios, su director de Transporte, Eduardo Zubieta la desmintió y dijo que no…

La ineptitud e ineficiencia del Gobierno de la señora Sansores para ofrecer un servicio de transporte urbano ordenado y eficiente en la capital, ha derivado en ataques, insultos y ofensas en contra de la ciudadanía que se está atreviendo a protestar y a exigir soluciones a los problemas que creó la entrada en funcionamiento del sistema Ko’ox.

Lo que debió servir para resolver UN problema, que era el mal estado de las unidades que transportaban a los usuarios de la capital, se ha convertido en NUMEROSAS afectaciones a la ciudadanía por la mala planeación de las rutas, los paraderos, los recorridos, la locura de los transbordos y ahora hasta los horarios, pues a pesar de que hay el compromiso de dar el servicio hasta las 11 de la noche, la realidad es que cada operador para a la hora que se le pega la gana.

Por eso hay razones sobradamente justificadas para que los ciudadanos eleven la voz de protesta y exigen solución a esas ineficiencias. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

De entrada, la mentira. Mientras que la gobernadora Sansores prometió que se analizarían las demandas ciudadanas y que se harían los ajustes que sean necesarios, su director del Transporte, Eduardo Zubieta la desmintió y dijo que no. Que se mantendrán todo como se había planeado, porque, subrayó, “el transporte tiene que evolucionar”. Toma tu Champotón.

No contentos con eso, desde el Gobierno se ha alentado que plumas mercenarias insulten a los campechanos que se han atrevido a protestar. Los han tildado de mediocres, pueblerinos, ignorantes y gente que se opone al progreso de Campeche.

Cito esta joya de las tantas que circulan en las redes sociales para mofarse de quienes protestan: “Es que el campechano tampoco quiere modernizarse (con todo lo que eso significa) porque está estancado en la inercia de la cotidianidad. No quiere cambios. Quiere sacar su mecedora a la puerta en las tardes y esperar al panadero y los domingos subirse a los camiones grandes de Directo-Plan Chac, para ir al mercado y comer puchero. Que no hayan turistas, que no haya tren, que no haya gente.

Se sienta a refunfuñar porque Mérida tiene y Campeche no, pero cuando les dan lo mismito que tiene Mérida, (por que el Ko´ox está inspirado en el tan envidiado Va y Ven) dicen que no, no lo quieren. Tal vez estamos acostumbrados a ser una ciudad pequeña con costumbres de pueblito, porque eso es cómodo y relajado y no nos atrevemos a crecer”.

Trivializar la justificada y genuina protesta ciudadana, es la respuesta del Gobierno de la señora Sansores ante el reclamo porque la propuesta que presentaron para resolver el problema del transporte, es inoperante, infuncional y hasta ridículo. Es lo más fácil. Lo difícil es resolver el problema, atender la demanda, y mejorar el servicio. Pero no tienen capacidad para eso. Sus vastas limitaciones solo le alcanzan para insultar, no para resolver.