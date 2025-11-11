ABOGADO ACUSA INTENTO DE INTIMIDACIÓN DEL IEEC E INE CONTRA ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

▪ Pretenden cobrarme 12 mil pesos cuando ni fui candidato ni recibí dinero de autoridad alguna, se queja

El abogado Manuel de Atocha Novelo Chávez denunció que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) pretende cobrarle 12 mil pesos, por supuestos recursos utilizados durante su proceso como aspirante a una candidatura independiente, a pesar de que nunca obtuvo el registro como candidato y jamás recibió apoyo económico de ninguna autoridad.

Explicó que el pasado viernes interpuso demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche contra el IEEC y el INE, por v¡ol∆c¡ón al debido proceso y a los derechos electorales, solicitando la suspensión del cobro hasta que se acredite quién ordenó y con qué fundamento se exige ese pago, así como quién se quedaría con ese dinero, y reveló que prácticamente todos los aspirantes independientes recibieron similar sanción.

Este tipo de acciones, acusó Novelo Chávez, busca intimidar y desalentar a quienes en 2027 pretendan competir sin partido, para obligarlos a someterse a las estructuras tradicionales y evitar que ciudadanos libres puedan contender por su cuenta, y expresó: “El mensaje es claro, si no te agachas ante un partido político, te enfrentarás a este tipo de trabas, sanciones y procesos arbitrarios”.

Recordó que durante su intento de participación independiente, el Instituto desechó firmas con pretextos como que “se veían borrosas” y que nunca se les entregó un solo peso de financiamiento, pero ahora los sancionan como si hubieran sido candidatos registrados y sin notificarles del juicio, ni darles oportunidad de defensa, y se quejó de que jamás recibió citatorio alguno, y que hasta ahora le llegó un requerimiento de pago, primero con un supuesto plazo de 10 días, cuando la ley establece 5 para responder.