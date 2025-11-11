TALLER INCENDIADO ES DE MI PAPÁ PERO NO FUE ATENTADO, SINO CORTO CIRCUITO: JAKSON VILLACÍS

Al confirmar que el taller mecánico incendiado el pasado fin de semana en la colonia Pozo Monte, ubicado en el Municipio de Champotón, es de su padre, el fiscal estatal Jakson Villacís Rosado descartó que haya sido un atentado al asegurar que se trató de un corto circuito.

Destacó que no han obtenido algún indicio de que haya sido provocado, “simplemente fue un corto circuito”, reiteró para después aclarar que había varios vehículos en reparación, los cuales terminaron dañados.

Los propietarios de los vehículos llamaron a sus ajustadores de seguros para la cobertura de los daños, reveló Villacís Rosado, y precisó que en el taller estaban dos vehículos Razer y dos cuatrimotos, cuyos dueños iban a salir a campo al siguiente día de que ocurrió el incendio.