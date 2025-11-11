ADMITE LAYDA QUE APENAS EMPIEZA A HACERLE UN POCO DE JUSTICIA A LOS ELEMENTOS DE LA FGECAM; ENTREGA 29 VEHÍCULOS Y UNIFORMES

▪ “Soy empleada del pueblo y quien tiene que escuchar y ver qué hace por ustedes”, afirma

La gobernadora Layda Sansores San Román reconoció que su Administración apenas empieza a hacer un poco justicia a elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), al entregar 29 unidades y uniformes al personal ministerial, y pidió que cuando necesiten algo urgente se lo pidan, porque “soy empleada del pueblo, soy la gente que tiene que escuchar y ver qué hace por ustedes”.

En evento realizado en el patio de Servicios Periciales de la Fiscalía, se detalló que las unidades son para 3 municipios de la zona sur del Estado. Son 19 camionetas tipo pick up de doble cabina y 8 vehículos Sedán.

Además, 304 paquetes de uniformes, integrados por camisola táctica de manga larga, playera, pantalón, casco balístico, cinturón táctico y botas, con erogación superior a los 13 millones de pesos.

La mandataria prometió dar más apoyos el próximo año, pese a que en la FGECAM no hay suficiente personal ministerial y requiere plazas, por lo cual se trabaja a marchas forzadas.