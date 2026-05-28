TURBONADAS Y LLUVIAS TUMBAN ÁRBOLES EN SEYBAPLAYA Y CHAMPOTÓN Y UN POSTE DE LA CFE QUE DEJÓ SIN SERVICIO A KANKÍ

Las lluvias, unas acompañadas por fuertes vientos, que cayeron ayer miércoles causaron afectaciones en la carretera Hool-Haltunchén con la caída de un arbusto que obstruyó varias horas la vía estatal y tiró árboles en Champotón y Seybaplaya, mientras en Kankí, en Tenabo, ocasionaron la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dejó sin servicio a decenas de hogares.

Personal de Protección Civil y un equipo de voluntarios en emergencias AVE, con base en Villamadero, retiraron el frondoso arbusto para liberar el paso vehicular.

En tanto, en la localidad de Xkeulil, en el Municipio de Seybaplaya, se reportó la caída de dos árboles, los cuales fueron retirados por Protección Civil.

Además, las lluvias dejaron paso varios encharcamientos en la zona urbana de las cabeceras de ambos municipios.

Por otra parte, los fuertes vientos que acompañaron a la lluvia vespertina tiraron algunos árboles y un poste de la CFE rumbo a la Junta Municipal de Tinún y a un kilóometro de la cabecera de Tenabo, lo que dejó sin luz a decenas de hogares en la comunidad de Kankí, cuyo agente municipal Carlos Chan pidió la inmediata intervención de la empresa para reanudar el suministro.