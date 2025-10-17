viernes, octubre 17, 2025
HUYE NADANDO TRAS SER HERIDO CON ARMA PUNZOCORTANTE DURANTE UNA RIÑA; ESTÁ HOSPITALIZADO, Y NO HAY DETENIDOS

Una persona del sexo masculino resultó herida con un arma punzocortante en el costado izquierdo del abdomen durante una riña, y para huir se lanzó al agua para nadar desde la colonia Caracol hasta la altura de la zona de Arroyo de los Franceses, donde fue auxiliado por vecinos y luego hospitalizado. No hay detenidos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron el área, mientras paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la víctima al Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”.

