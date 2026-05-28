MUERE MOTOCICLISTA TRAS DERRAPAR EN CARRETERA

Candelaria.- Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este jueves luego de derrapar sobre el tramo carretero La Tolva–Venustiano Carranza, a la altura del rancho Los Curis.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades tras localizar al conductor tirado entre la maleza, a un costado de la carretera.

Junto al cuerpo fue encontrada una motocicleta Italika Urbana 125Z color gris con negro, con placas del estado de Campeche.