DIARIO DE LA TÍA | 25 DE JUNIO DE 2025

“¡Qué mal se ha hablado del reino de la Culebra y las Garrapatas en los últimos días, lamentó apesadumbrado el poeta Casimiro! Hemos sido burla y escarnio nacional por tener a una Cacica que envía al cadalzo a quienes se han atrevido con gran valentía a señalarle sus errores”.

–Lamentablemente estos acontecimientos en que se ha censurado la voz de un veterano periodista y se silenció a un quincuagenario medio, ya brincó el charco, y se convirtió en noticia también en la Madre Patria, y en el viejo continente ya se habla de nuestra tierra como una república bananera en donde el dictador en turno recurre a la guillotina a falta de argumentos y sobre todo, de resultados de su labor gubernamental”, complementó el bolero don Memín.

–“En mi pueblo les dicen malos y chechones –añadió doña Chela–, aunque en este caso la chechona mayor es la que ha dado el mal ejemplo para que sus demás subordinados tampoco aguanten la crítica y denuncien a periodistas o a ciudadanos comunes y corrientes que les digamos sus verdades”.

–“La maldición de la censura ha llegado lamentablemente a nuestras tierras, expresó compungido el viejo Julián. Y quién diría que aquellos que en sus tiempos de opositores utilizaban las libertades para atacar, difamar e insultar a sus adversarios gobernantes, ahora que ellos son Gobierno usen la represión y la cárcel para silenciar a quienes solo hacen uso de un derecho universal como es la libertad de expresión”.

–“No hay ninguna justificación válida para respaldar los excesos de la gobernanta y de sus jueces, aseguró el poeta, y quienes ahora por sus chayotes mensuales tienen que salir a la defensa de la gobernanta, tarde o temprano sufrirán de los mismos abusos si por alguna razón se atreven a cuestionar a la Cacica”.

–Por eso es que creo que en parte tiene razón la bella Bibiana cuando amagó con demandar también a las páginas pagadas con el dinero del Gobierno de la Tía que la atacan insultan y difaman todos los días, aunque en el fondo yo respeto la libertad de expresión aunque caigan en exceso. Solo se ofenden de la verdad aquellos que quieren vivir de las mentiras” aseveró filosofando el bolero don Memín.

–A mí me molesta –reclamó doña Chela—que la dueña de Palacio nos salga con que todo lo hace en defensa de las mujeres, que para que no sean humilladas ni ofendidas. ¡Que se lo crea su abuela! Ella es la que más ha ofendido a las mujeres, y hasta está inscrita en el padrón de las violentadoras de género, así que carece de autoridad moral para decir que habla por nosotras. A mí no me representa porque yo sí sé respetar, y si por alguna u otra razón me he excedido en mis juicios, aguanto con valor las respuestas en ese mismo tono. Ella no, por eso no me representa” concluyó.