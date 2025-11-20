EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

SIGUE ACUMULANDO MUERTOS MARCELA.

Al menos tres ejecuciones han sido reportadas oficialmente tras la visita de Claudia Sheinbaum a Campeche. La primera de ellas en Palizada, donde la regidora morenista Karina Aurora Hernández fue acribillada. El segundo ocurrió en Ciudad del Carmen, donde un motociclista fue asesinado a balazos. El tercero fue en Candelaria, donde motosicarios ejecutaron a otra persona.

La ola de violencia continúa imparable sin que la inepta titular de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, logre recuperar el Campeche seguro que recibió a su llegada. El gobierno de Layda Sansores ha entregado miles de millones de pesos a la guanajuatense para compra de patrullas, cámaras de vigilancia, equipo y armamento, pero sigue sin dar resultados. ¿Cuántos campechanos más tendrán que morir para que cesen a la ineficiente funcionaria?

No hay misoginia ni violencia de género en este comentario. Se critica y reprueba la ineficiencia e ineptitud de Marcela Muñoz, quien ha cubierto de sangre la entidad y sigue sin aportar resultados. ¿Será por eso que la gobernadora Layda Sansores mandó blindar el Palacio de Gobierno? Al igual que los campechanos, ¿ella también le teme a la guanajuatense?

TREN MAYA, SUBSIDIADO EN UN 96%.

De acuerdo al presupuesto de egresos aprobado para el próximo año, el gobierno de Claudia Sheinbaum destinará 32 mil 41 millones de pesos para operar el servicio de transporte del Tren Maya en 2026, de los cuales apenas mil 287 millones de pesos serán de ingresos propios. O sea que requerirá un subsidio de 30 mil 744 millones de pesos, un alarmante 96% de lo presupuestado.

Peor aún, reporta El Universal una disminución de usuarios de ese servicio, ya que “en marzo pasado, último mes en que se publicaron sus estadísticas operativas, el Tren Maya transportó a 88 mil pasajeros, tras haber superado niveles de 110 mil usuarios a finales del año pasado”. ¿Será por eso que se dejó de publicar las estadísticas de los usuarios de ese servicio desde hace 7 meses?

Siempre se dijo que el proyecto del Tren Maya sería un fracaso financiero, pero por la terquedad del corrupto expresidente Andrés Manuel López Obrador se hizo y ahora, para mantenerlo operando, se redujeron drásticamente los presupuestos de salud, por lo que continuará la deficiente atención médica y el desabasto de medicamentos en los hospitales. Siguen muriendo mexicanos los mexicanos que enferman, pero el tren no deja de correr. ¿Primero los pobres?