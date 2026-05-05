LOGROS AJENOS

Está tan desesperada por presumir acciones, que vino a decir que el subsidio a las tarifas de energía eléctrica es un logro de ella, cuando que ese acuerdo se firmó con la CFE desde los tiempos de don Ayza…

Doña Chela llegó a la reunión con sus amigos del Parque Principal refunfuñando de coraje. Todo el día se la pasó visitando oficinas de Gobierno pues necesitaba hacer un trámite, pero en todas partes encontró letreros que decía: “Hoy no se trabaja, regresamos hasta el miércoles”.

–“Qué barbaridad –pensó la longeva exburócrata estatal—en mis tiempos estas cosas no pasaban. Nos daban el día inhábil tal y como estaba marcado en el calendario, pero nada más, al día siguiente teníamos que estar con las pilas bien puestas para atender a la gente” señaló.

–“¿Qué se puede esperar de un Gobierno que no trabaja ni da resultados?, le preguntó con sorna y veneno el bolero don Memín. Ni la gobernadora trabaja, se la pasa viajando a la capital del país o a sus rancho cafetalero de Chiapas, Así se la ha llevado estos casi cinco años, y aunque ahora ya le dio por visitar los municipios, la verdad es que solo quiere tapar el ojo al macho para simular que sí se preocupa por el pueblo”.

–“Ya le salió también lo de gobernadora Fifí, aseveró el poeta Casimiro. Se fue a una gira en el interior del Estado a bordo de una avioneta, y seguramente que también recurrirá a los helicópteros, ya que es muy cansado viajar vía terrestre, además que se expone a un percance ya que la mayoría de las carreteras están en pésimas condiciones” apuntó.

–“Tanto que criticaba la Tía a los gobernadores y políticos que rentan aeronaves para su comodidad, recordó el viejo Julián. No cabe duda que es una maestra de la incongruencia, porque está haciendo ahora lo que tanto criticaba a sus antecesores, con la gran diferencia de que al menos ellos daban resultados, en cambio esta señora solo da excusas, pretextos y justificaciones”.

—Está tan pero tan desesperada por presumir acciones, que vino a decir que el subsidio a las tarifas de energía eléctrica es un logro de ella, cuando que ese acuerdo se firmó con la CFE desde los tiempos en que don Ayza era el gobernador interino. Quiere saludar con sombrero ajeno y atribuirse g4easrtiones, porque ella no ha logrado nada” sentenció el bolero don Memín.

–“Pues mira que lo que yo creo, soltó doña Chela, es que le dio varios días de receso a los empleados de Gobierno, como un ensayo de lo que ocurrirá cuando ya no tenga para pagar la luz. Ya dijo que no va pagar ni va pedir prórroga ni prestamos, simplemente cierra las oficinas y todos para su casa, aunque el daño a la ciudadanía sea terrible. Pero eso nos pasa por tontos, por darle el voto a una persona que probadamente ha demostrado ser incapaz, inepta y además corrupta” remató.