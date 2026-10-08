MORENA Y PT PERFILAN ALIANZA Y SE REAVIVAN LAS DUDAS SOBRE LA VERDADERA FUNCIÓN DEL SOBRINO DE LAYDA, GERARDO SÁNCHEZ SANSORES

San Francisco de Campeche.- El acercamiento entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Campeche vuelve a poner bajo los reflectores el reciente movimiento político de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien apareció dentro de las filas petistas como coordinador de Afiliación, en medio de cuestionamientos de la propia militancia y de versiones que apuntaron a una posible operación política para favorecer a Morena.

La presencia de Sánchez Sansores en el PT generó especulaciones debido a que, lejos de ser interpretada como una ruptura con Morena, fue vista por algunos sectores como un movimiento encaminado a fortalecer electoralmente al partido guinda mediante una eventual alianza.

Ahora, las declaraciones del dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, dan nuevos elementos a ese escenario, al reconocer que existe una ruta para que Morena y el PT compitan de manera conjunta en Campeche.

“Por lo pronto Morena y el PT, la idea es que vaya de manera junta. Hay conjunción de ideas y de ideales”, afirmó el dirigente morenista, al señalar que ambos partidos deberán revisar sus circunstancias particulares antes de definir los acuerdos.

Reyes León incluso dio por factible una alianza estatal y destacó la relación que mantiene con dirigentes petistas: “Con Toño y con la compañera Ana hay una gran amistad y comunicación. Entonces es factible esa alianza a nivel estatal. Lo va a haber, sí, lo tiene que haber”.