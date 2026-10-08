PESE A ESFUERZOS, AÚN NO LOCALIZAN AL PESCADOR LERMERO; RIBEREÑO REPORTÓ QUE HACE 2 DÍAS VIO UNA EMBARCACIÓN A 27 MILLAS DEL LADO NORTE

Reportan que a pesar de los esfuerzos de búsqueda por parte de la Marina y de ribereños aún no localizan al pescador Isidro Tun Cetina, que salió a la mar desde el pasado lunes 5 a las 9:00 horas y se esperaba su retornó a las 13:00 horas del mismo día.

Un dirigente ribereño reveló que un pescador de San Román le platicó que antier vio una lancha gareteando a 27 millas al lado norte, pero nunca imaginó lo que está pasando. “Hay que empezar a trabajar del lado norte”, consideró.

Abraham Martínez, quien se identificó como dueño de la embarcación, explicó que Isidro salió solo a las 9 de la mañana, lo cual es inusual porque generalmente lo hace 3 horas antes.

No aparece ni la lancha, y si sigue así la lógica es que se la robaron y lo tiraron al agua, aunque también hay otras especulaciones como que se desmayó dentro de la embarcación, añadió.

Un helicóptero sólo pasó una vez, por lo tanto, pedimos apoyo de esa aeronave para realizar sobrevuelos, agregó, y reveló que le entregó al capitán de puerto una petición para que le informe de las acciones que realizan para tratar de localizar al pescador.