“LAYDA SE METE EN EL PROCESO ELECTORAL EN LUGAR DE GOBERNAR”: ACUSA VÍCTOR AMÉNDOLA

El exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, acusó a la gobernadora Layda Sansores San Román de intervenir en asuntos electorales y cuestionó que, desde el Poder Ejecutivo, se involucre en confrontaciones políticas en lugar de concentrarse en las necesidades de Campeche.

“Lo que estamos viendo por parte del Ejecutivo Estatal es una intromisión barata, una intromisión absurda, ilegal también diría yo”, declaró Améndola, quien sostuvo que la mandataria intenta influir directamente en el proceso electoral “sin ningún pudor y sin ningún recato”.

El exdirigente perredista también criticó el uso del programa Martes del Jaguar, al señalar que Sansores ha recurrido a apodos, caricaturas y expresiones contra periodistas y personajes políticos. Como ejemplo mencionó las parodias dirigidas al periodista Carlos Loret de Mola.

Améndola lanzó además señalamientos sobre presuntas prácticas de corrupción, manipulación y uso indebido de recursos públicos en la trayectoria política de la gobernadora.

Consideró que la administración estatal atraviesa una etapa de desgaste político y cuestionó las prioridades de la mandataria e insistió en que el gobierno debería priorizar acciones en beneficio de la ciudadanía y dejar de lado las disputas políticas.