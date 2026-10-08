CAPTA A ESTUDIANTES REALIZANDO PINTAS EN EL EX TEMPLO DE SAN JOSÉ

Un grupo de jóvenes estudiantes fue detectado por las cámaras de videovigilancia del C5 mientras realizaba pintas en el Ex Templo de San José, uno de los inmuebles históricos de la capital campechana. Los hechos ocurrieron ayer, cuando personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación observó la actividad y dio aviso a elementos policiales, quienes acudieron al lugar para intervenir.

De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los agentes se entrevistaron con los jóvenes, quienes manifestaron pertenecer al Instituto Campechano. Al sitio también llegó la abogada general de la institución educativa, quien se comprometió a que los estudiantes asumirían la responsabilidad de retirar las pintas realizadas en el inmueble.