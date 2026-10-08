“ESE PATO NO ES PATO”; RECHAZA EL TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL QUE MORENA INCURRE EN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA: CARLOS LORET

En un reporte a través de Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer el regalo de 15 años que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio a Morena: rechazó que realiza una estrategia nacional vinculada a actos anticipados de campaña.

Desde el 25 de agosto, aseveró, Morena ha nombrado a candidatas y candidatos a gobernador, lo que debería hacer en abril, aunque para “disfrazar” por ahora los llama coordinadores.

Es una simulación que no engaña a nadie, sentenció Loret de Mola, y recalcó que el Tribunal desechó la impugnación de Movimiento Ciudadano contra Andy López Beltrán, que ha hecho campaña por una diputación en Tabasco, y Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, quienes se promocionaron para ser candidatos morenistas a la gubernatura de Chihuahua.

El periodista agregó: “El Tribunal argumentó que se trata de eventos individuales de alcance local o distrital, y no hay indicios de alguna directriz nacional ilícita, pero la dirigencia nacional de Morena organizó mítines en el World Trade Center de la Ciudad de México, para anunciar a sus candidatos a gubernaturas”.

“No fue en secreto, pues lo transmitieron en sus redes, lo que incluso causó enojo al interior del partido”, subrayó.