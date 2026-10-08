HURACÁN “ISAÍAS” ALCANZA CATEGORÍA 2 Y SE ALEJA DE YUCATÁN

-Persisten lluvias muy fuertes en zonas del interior de Campeche

El huracán “Isaías” se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y continúa su desplazamiento hacia el noreste, alejándose gradualmente de la Península de Yucatán. Sin embargo, su amplia circulación mantiene condiciones de lluvia y oleaje elevado en las costas de Campeche y otros estados del sureste mexicano.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de las 15:00 horas, el fenómeno se localizaba a 345 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 385 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas de hasta 195 kilómetros por hora, y mantiene una velocidad de desplazamiento de 19 kilómetros por hora hacia el noreste.

Aunque el centro del sistema se aleja de territorio mexicano, sus bandas nubosas continuarán favoreciendo lluvias puntuales muy fuertes en algunas zonas del interior del estado de Campeche, principalmente de la parte de Isla Arena, Calkiní.

Además, se prevé oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán, mientras que en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros.