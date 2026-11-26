ANUNCIA DIPUTADO DEL PRI DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CODESVI
El diputado local priísta Jorge Salim Abraham Quijano anunció desde la tribuna legislativa que su fracción parlamentaria presentará denuncias formales contra la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Codesvi), por presuntos actos de corrupción, tras un análisis profundo de lo que ocurre en ese organismo.
El legislador señaló que la vivienda social y las instituciones del país fueron construidas por el PRI, y contrastó que en administraciones pasadas se edificaron alrededor de 20 mil viviendas, mientras el Gobierno actual registra cero, según el propio informe gubernamental.
“Realizaremos un análisis exhaustivo y profundo de lo que sucede en la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda, y presentaremos las denuncias correspondientes. No como acostumbra este Gobierno a presentar denuncias anónimas, sino personalmente las presentaremos ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, para que se revise y se analice lo que sucede”, declaró.
Abraham Quijano hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Si hiciste un trámite en la Codesvi, te cobraron en efectivo, te pidieron dinero para agilizar, compraste un terreno o te quisieron vender un terreno, hicieron alguna irregularidad con el trámite, tuviste contacto con el constructor Samy ‘N’ o con Marisela ‘N’, contáctanos, porque haremos una revisión exhaustiva hasta donde tope”.
Finalmente, advirtió que su bancada no permitirá que la corrupción siga invadiendo Campeche.