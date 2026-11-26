El diputado local priísta Jorge Salim Abraham Quijano anunció desde la tribuna legislativa que su fracción parlamentaria presentará denuncias formales contra la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Codesvi), por presuntos actos de corrupción, tras un análisis profundo de lo que ocurre en ese organismo.

El legislador señaló que la vivienda social y las instituciones del país fueron construidas por el PRI, y contrastó que en administraciones pasadas se edificaron alrededor de 20 mil viviendas, mientras el Gobierno actual registra cero, según el propio informe gubernamental.

“Realizaremos un análisis exhaustivo y profundo de lo que sucede en la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda, y presentaremos las denuncias correspondientes. No como acostumbra este Gobierno a presentar denuncias anónimas, sino personalmente las presentaremos ante la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, para que se revise y se analice lo que sucede”, declaró.

Abraham Quijano hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Si hiciste un trámite en la Codesvi, te cobraron en efectivo, te pidieron dinero para agilizar, compraste un terreno o te quisieron vender un terreno, hicieron alguna irregularidad con el trámite, tuviste contacto con el constructor Samy ‘N’ o con Marisela ‘N’, contáctanos, porque haremos una revisión exhaustiva hasta donde tope”.

Finalmente, advirtió que su bancada no permitirá que la corrupción siga invadiendo Campeche.