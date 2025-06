APENAS EMPIEZAN MIS TAREAS, SEÑALA LAYDA, Y ASEGURA QUE NO TIENE PLANES POLÍTICOS PORQUE HAY QUE DAR PASO A LAS NUEVAS GENERACIONES

Al recalcar que vive el instante, aunque las percepciones no van de acuerdo al resultado del trabajo, la gobernadora Layda Sansores dijo que por primera vez siente que “vamos avanzando”, pues apenas están empezando todas sus tareas, las cuales espera terminar, y que no tiene planes políticos al terminar su sexenio, pues cree que hay que abrirle el paso a las nuevas generaciones.



En entrevista para Heraldo Televisión, manifestó: “Vivo el instante, ni siquiera el hoy. Este momento lo estoy disfrutando plenamente, me siento feliz, no se diga el ser gobernadora después de una lucha de 24 años, las percepciones son muy difíciles de manejar porque no van de acuerdo al resultado del trabajo”.

Expresó que vive momentos de mucho optimismo, pues “por primera vez siento que vamos avanzando”.



A la pregunta de para qué alcanzan los dos años que le quedan a su sexenio y cuál es su prioridad, contestó: “Terminar nuestras tareas, estamos empezando todas, entre esas la del gas natural que terminaría en diciembre del próximo año, y tendríamos el resto del año para disfrutarlo; el Ko’ox ya empieza el día 2 de este año”.



La mandataria estatal agregó que siente haber dejado a sus amigas de toda la vida, lo que considera lo más duro, la factura más alta que pagas cuando estás acá… “estás como embrujada, enamorada de lo que haces”.



-Quizá en 2 años habrá más tiempo para pasar con la familia, ¿o hay planes, continúa usted en la política, qué sigue?, preguntó la reportera.

-“No tengo planes, ahorita quiero terminar bien esto y darle gracias a la vida. Yo creo que hay que abrirle paso a las nuevas generaciones”, respondió.