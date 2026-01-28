miércoles, enero 28, 2026
Lo último:
Locales

“NO DEBERÍA VIVIR AQUÍ”, ADVIERTE LAYDA SANSORES A PERIODISTA QUE COLABORA CON TRIBUNA

Una nueva expresión de intolerancia desde el poder se registró cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, lanzó una advertencia contra un periodista al afirmar que “no debería vivir aquí”, tras la publicación de una crítica relacionada con la realización de una gala drag.

El señalamiento se produjo luego de que en la página digital de Tribuna se difundiera una colaboración del periodista Enrique Cruz Carranza, en la que se cuestiona dicho evento. La reacción de la mandataria no se limitó al contenido de la crítica, sino que escaló a una expresión dirigida directamente contra la permanencia del comunicador en el estado.

La declaración generó reacciones en el ámbito periodístico y mediático, al ser interpretada como un mensaje intimidatorio hacia quienes ejercen la crítica desde los medios de comunicación, en un contexto donde el debate público y la libertad de expresión han sido motivo de constante controversia en la entidad.

También te puede gustar

MÁS QUEJAS POR PÉSIMO SERVICIO DE LA CFE; CONTINUOS APAGONES EN LA HÉROE DE NACOZARI

Habitantes de Seybaplaya y Dzitbalché ya pueden tramitar su INE actualizada

A FUEGO LENTO: LA TÍA LAYDA BIDEN (*)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *