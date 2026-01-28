“NO DEBERÍA VIVIR AQUÍ”, ADVIERTE LAYDA SANSORES A PERIODISTA QUE COLABORA CON TRIBUNA

Una nueva expresión de intolerancia desde el poder se registró cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, lanzó una advertencia contra un periodista al afirmar que “no debería vivir aquí”, tras la publicación de una crítica relacionada con la realización de una gala drag.

El señalamiento se produjo luego de que en la página digital de Tribuna se difundiera una colaboración del periodista Enrique Cruz Carranza, en la que se cuestiona dicho evento. La reacción de la mandataria no se limitó al contenido de la crítica, sino que escaló a una expresión dirigida directamente contra la permanencia del comunicador en el estado.

La declaración generó reacciones en el ámbito periodístico y mediático, al ser interpretada como un mensaje intimidatorio hacia quienes ejercen la crítica desde los medios de comunicación, en un contexto donde el debate público y la libertad de expresión han sido motivo de constante controversia en la entidad.