PERIODISTA ENRIQUE PASTOR CRUZ BUSCA DEBATIR CON LAYDA SANSORES CENSURA EN CAMPECHE; PIDE ESPACIO EN “MARTES DEL JAGUAR” | Por: María Cabadas | EL Universal

· El periodista Enrique Cruz solicitó a la gobernadora realizar este “ejercicio democrático de información”

Con fecha de este martes, Enrique Pastor Cruz Carranza, periodista de Campeche, le solicitó a la gobernadora de esa entidad, Layda Sansores San Román, abrir un espacio en su emisión del “Martes del jaguar” para debatir el tema del acoso y la censura que impera en ese estado.

“Por este conducto en forma pacífica y ordenada, me permito solicitar a usted – en base al Derecho Constitucional de Petición en su Artículo 8° – permita abrir un espacio en su programa gubernamental “EL MARTES DEL JAGUAR” con el propósito de poder realizar un ejercicio democrático de información y debatir de frente a los campechanos, los temas denunciados en su portada a ocho columnas este lunes 26 de Enero en el periódico de circulación nacional EL UNIVERSAL por ser un tema de interés público para toda nuestra sociedad”, señala el escrito, que fue recibido por integrantes de la oficina de la mandataria estatal.

Cruz Carranza pide agendar la fecha “para analizar en completa transparencia cada uno de los puntos que en boletín usted asegura no existen elementos para sustentar las campañas de exterminio de la prensa, televisoras y los criterios como se ejerce el presupuesto para la difusión de actividades gubernamentales, quiénes son los beneficiarios y cuáles son las razones de marginar a los Periodistas Libres e Independientes de Campeche”.

Pide además que se considere la presencia de “los colegas aludidos en la prestigiada publicación puedan estar presentes para los efectos pertinentes”.