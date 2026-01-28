LAYDA INSISTE EN LLAMAR DE FORMA DESPECTIVA AL EXDIRECTOR DE TRIBUNA

· CUESTIONA QUE COMPARTA ABOGADO CON EL EXRECTOR DE LA UAC PERO OMITE QUE ES LA MISMA JUEZA QUE LOS VINCULÓ A PROCESO.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, se refirió de manera despectiva al exdirector del diario Tribuna, “don Piraña”, y cuestionó que comparta abogado con el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, señalando que esta coincidencia genera sospechas sobre posibles intereses comunes en los procesos legales, y destacó que, pese a las críticas, no ha habido señales de descontento en la universidad. “Sí, en qué casualidad, el mismo que defiende a Alito, defiende a don Piraña y a don Abud. Como que son los mismos”, afirmó.

Lo que la gobernadora no dijo es que es la misma jueza que censuro a Tribuna y vinculó a proceso tanto al exdirector de Tribuna como al exrector de la UAC, casos en los que se han señalado irregularidades.

En apoyo a la gobernadora, Juan Herrera también se refirió de forma despectiva al exdirector de Tribuna, al llamarlo “la mestiza”, apelativo que justificó como una forma en que algunos personajes locales son identificados en Campeche.