Luego de que en la sesión del Congreso del Estado se denunciara un subejercicio de 117 millones de pesos en la Capae, se anunciaran denuncias por corrupción en el Codesvi y se señalaran presuntos actos irregulares en el Instituto de la Mujer, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, pidió que las acusaciones sean presentadas ante las instancias correspondientes, y si hay algún delincuente, alguna persona que haga mal ejercicio del recurso público, debe terminar en el penal de Kobén.

El funcionario rechazó emitir juicios anticipados, y sostuvo que cualquier persona que haya hecho mal uso de recursos públicos debe enfrentar las consecuencias, pero subrayó que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que exista una resolución judicial.

“No se pueden hacer juicios anticipados con relación a temas de corrupción. Que se presenten las denuncias en las instancias correspondientes. Y si hay algún delincuente, alguna persona que está haciendo mal ejercicio del recurso público, pues debe terminar en Kobén (Cereso). Eso lo pedimos para todos”, declaró Sarmiento Maldonado.

El secretario defendió el desempeño de su gestión. “Yo, por ejemplo, soy servidor público. Ya pasé por 3 secretarías, 3 direcciones importantes. Y hoy sí que pongo a juicio de toda la historia el tema de la IEA, el tema de la Secretaría de Educación y el tema de la Secretaría de Gobierno”, agregó.

Al preguntarle sobre los señalamientos, aceptó que deben investigarse y que el Gobierno no debe ser omiso ante las acusaciones. “Sí, se debe de investigar, por supuesto. Debemos ser un Gobierno transparente, no debemos de ser omisos ante esas acusaciones. Y cualquiera que llegue, que se presente la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y se investigue a fondo, y si hay algo, pues que se persiga de oficio. Pero no puedo hacer ningún juicio anticipado, y mientras no seas acusado por un juez, serás siempre inocente”, expresó.

La patria, dijo, necesita ya de funcionarios que se alejen del dinero y del poder y se entreguen por completo al trabajo del pueblo.