Ante la inconformidad ciudadana por los elevados cobros en los recibos de energía eléctrica, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, acompañó a los carmelitas para integrar un expediente y presentar quejas colectivas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con lo cual se promoverán amparos contra los presuntos abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El legislador cuestionó la falta de soluciones efectivas ante una problemática que, aseguró, denunció desde el 12 de octubre de 2024 mediante un escrito dirigido a la CFE, en el que expuso inconformidades por los cobros y las deficiencias en el servicio eléctrico.

Hernández Macdonald convocó a los usuarios afectados a una reunión este viernes 27 de noviembre, a las 16:00 horas, en la Plaza Cívica 7 de Agosto, donde recopilará documentación para sustentar las acciones legales contra la empresa suministradora.

Para integrar los expedientes, solicitó a los ciudadanos presentar copias de sus recibos actuales, anteriores y de hace un año, así como fotografías de la lectura de sus medidores, con el propósito de contar con elementos que permitan acreditar las diferencias en la facturación.

El diputado exigió que la CFE no suspenda los cortes de energía eléctrica mientras se revisan las inconformidades, al señalar que resulta preocupante que las familias tengan que sacrificar recursos destinados a su alimentación para cubrir recibos cuyos importes consideran excesivos.

Asimismo, cuestionó la sensibilidad del Gobierno federal y de los legisladores de Morena ante esta problemática, pues consideró que aplazar temporalmente los cobros no tendría las mismas consecuencias para la empresa que para las familias que enfrentan dificultades económicas.

Hernández Macdonald también puso en duda la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de atender las inconformidades, al señalar que difícilmente podrían revisar en un solo día los casos de 120 mil personas, cifra que mencionó durante su intervención sin presentar un padrón que la respalde.