El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) revocó un acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), al determinar que el organismo electoral no justificó debidamente su decisión de declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el representante propietario de Movimiento Ciudadano, Gilbert Alexander Gamboa Balam.

Al resolver el expediente TEEC/RAP/41/2026, el Tribunal Electoral advirtió que el IEEC incurrió en una deficiente fundamentación y motivación, pues no expuso de manera suficiente las razones jurídicas que sustentaron su determinación.

Además, el órgano jurisdiccional señaló que el Instituto Electoral excedió los límites del análisis preliminar que corresponde a la revisión de las medidas cautelares, al emitir consideraciones que implicaron un pronunciamiento anticipado sobre el fondo de la controversia.

La resolución representa un revés jurídico para el IEEC, cuya actuación fue cuestionada por el Tribunal Electoral ante las deficiencias detectadas en el análisis de la solicitud presentada por Movimiento Ciudadano.

Cabe precisar que la revocación del acuerdo no implica que las medidas cautelares hayan sido concedidas ni que se haya acreditado la existencia de alguna infracción electoral.