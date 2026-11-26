Sin que exista una sentencia condenatoria y con un proceso judicial aún en curso, Juan Herrera Real, colaborador de la gobernadora Layda Sansores San Román en el programa Martes del Jaguar, dio por demostrada la responsabilidad del excomandante José Alejandro Grajales Chab en la comisión de ilícitos, con declaraciones que ponen en entredicho el respeto al principio de presunción de inocencia.

Durante la transmisión, Herrera Real aseguró que al expolicía, uno de los principales representantes de la protesta policial de 2024, ya se le habían comprobado conductas delictivas y rechazó los señalamientos de familiares y actores políticos sobre una presunta persecución política.

El colaborador de la mandataria estatal presentó como hechos comprobados las acusaciones contra Grajales, pese a que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial determinar su responsabilidad penal.

Cabe recordar que la presunción de inocencia es un derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez de la causa.