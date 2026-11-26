La subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, Anabel Báez Vázquez, reconoció que el trabajo infantil representa una grave problemática en Campeche, entidad que, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas por la funcionaria, ocupaba el lugar 19 a nivel nacional en 2022.

Pese a reconocer la gravedad de esta situación, la funcionaria aseguró que, hasta el momento, la comisión encargada de atender esta problemática, de la cual también forma parte la Fiscalía General del Estado, no ha detectado casos de trabajo infantil durante las visitas realizadas.

Báez Vázquez explicó que se han efectuado recorridos en establecimientos comerciales, coctelerías, centros comerciales y negocios formales e informales de Campeche, Ciudad del Carmen, Escárcega y Champotón, así como en la calle 59 de la capital campechana.

Señaló que buscan identificar a niñas y niños que desempeñen actividades laborales, así como a adolescentes que trabajen bajo condiciones contrarias a las disposiciones legales.y también se sensibiliza al sector patronal para informar sobre las restricciones legales para la contratación de menores de edad.

Entre las condiciones mencionadas por Báez Vázquez se encuentran la autorización de los padres, la continuidad de los estudios y la prohibición de someter a los adolescentes a jornadas o actividades que representen un peligro para su integridad.