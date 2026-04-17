TRAS PROTESTA DE ALUMNOS SEPARAN TEMPORALMENTE A DIRECTOR DE ESCUELA DE TURISMO 

Tras las protestas de los estudiantes de la Escuela de Turismo del Instituto Campechano, el comité de ética tomó la decisión de separar temporalmente al director, Miguel May Bastos, como parte de medidas cautelares mientras se investigan los señalamientos de ausentismo y prepotencia en su desempeño.

La rectora Ilsa Beatriz Cervera Echeverría informó que la situación fue atendida antes como después del periodo vacacional de Semana Santa, en una reunión celebrada el lunes 13 de abril con los alumnos que presentaron formalmente su solicitud al Comité de Ética, inicialmente se centraban en una maestra, pero la solicitud contra el director llegó solo el lunes pasado.

Respecto a los señalamientos de ausentismo y actitudes prepotentes por parte de May Basto, la rectora destacó que el Comité de Ética será el encargado de entrevistar a la comunidad escolar para elaborar una recomendación, que luego será enviada al órgano interno de control para su evaluación final.

El proceso de investigación podría extenderse por varias semanas, sin embargo reconoció que el director ha solicitado permisos para ausentarse para acudir a invitaciones que según, fortalecen a su vez a los alumnos.