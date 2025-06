CONFIRMA JACKSON BAJA DE DIRECTOR MINISTERIAL Y RECHAZA DESCONTENTO ENTRE EL PERSONAL, PERO EN REDES LO CONTRADICEN

San Francisco de Campeche .- En medio de la amenaza de paro de ministeriales, por un lado el fiscal Jackson Villacís Rosado confirmó que Hipólito Alonso ya no es director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), lo que atribuyó a un tema personal, dijo que todo está tranquilo y aseguró que él, y no el vicefiscal ni la Secretaría de Seguridad, designará al sucesor, la página Estamos Unidos Campechanos denunció que los “marcelos” tienen cooptada a la Fiscalía y ellos mandan.

Primeramente, fiscal rechazó que haya descontento entre su personal, y admitió que ha visto la información en redes sociales que hablan de la influencia de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y del vicefiscal Arturo Bravo Muñoz, “pero no hay nada de eso”.

De la separación del cargo del director de la Policía Ministerial, aseguró que es “por decisión personal, y tengo que tomar una decisión para continuar con la operatividad”, y adelantó que quien ocupará ese puesto “será una persona capacitada, que ha salido de las tropas de investigación, de inteligencia, persona a la que conozco y que se pone la camisa para sacar los temas adelante”.

Villacís Rosado agregó: “Nada tiene que ver ese run run que hay de que la secretaria de Seguridad y el vicefiscal tienen algo que ver. Tengo que poner a alguien, los elementos de la Fiscalía son gente comprometida con el Estado y los cambios son para bien”.

Además, criticó la difusión de ese tipo de información que “daña, afecta a las instituciones que trabajamos en coordinación, porque la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía estamos trabajando de la mano y que ha conseguido resultados importantes en los últimos días”.

LO CONTRADICEN

Por otro lado, Estamos Unidos Campechanos publicó que mensajes enviados por personal de la Fiscalía, que omite su nombre por temor a represalias, refiere 10 situaciones que ocurren en la institución a cargo de Jackson Villacís. El texto señala:

1.- El verdadero fiscal general es Arturo Muñoz Bravo, hijo de Marcela Muñoz, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. Jackson Villacís, es prestanombres y empleado de la familia Muñoz.

2.- Quien dirige, decide y autoriza los proveedores y gastos en la Fiscalía, es el hijo de Marcela.

3.- Quien decide, autoriza y palomea qué órdenes de aprehensión se cumplen, es el hijo de Marcela.

4.- Quien autoriza los nombramientos, ascensos y despidos es el hijo de Marcela.

5.- Quien autoriza asignación de vehículos, viáticos y gasolina es el hijo de Marcela.

6.- Las detenciones que realiza la Policía Ministerial es Marcela Muñoz quien debe de lucirse, para ello ponen los escudos y logotipos de la SPSC.

7.- La remoción del comandante Hipólito, gente de toda la confianza de Renato Sales Heredia, como director de la Policía Ministerial, fue ordenada por el hijo de Marcela, para traer a un foráneo. Lo mismo sucederá con la Subdirección y demás cargos en la Policía Ministerial.

8.- Poco a poco seguirá tomando control de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción la familia de Marcela Muñoz, para que tenga protección por tantos actos de corrupción que empañan a esta Administración de Morena.

9.- Continuará el incremento del cr¡m3n en el Estado de Campeche ante los oscuros intereses que existen en la familia Muñoz, que actúa como una familia de la mafia que tomó el control de un territorio. Sólo se detienen a personas que afectan sus intereses.

10.- Existe por parte de la gobernadora una protección enfermiza a esta familia que afecta el Gobierno, pero ella está encaprichada.

Servidos funcionarios de la FGJE. Hasta ahí la publicación.

LA ADVERTENCIA

Cabe recordar que en redes sociales circula un supuesto mensaje de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), donde patentiza su rechazo a la presunta imposición de otro foráneo vinculado a Marcela Muñoz y a su hijo, como nuevo director.

Los inconformes advierten que no permitirán que la Fiscalía se convierta en una extensión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPYPC), y que podrían tomar medidas en respuesta a esta situación.