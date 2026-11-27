‘Cabecita de huaya’ ha cometido tantas torpezas, que se podría hacer un compendio de cinco tomos para que las próximas generaciones no sean tan pen…itentes en el desempeño de un cargo público…

–“Terrible resbalón tuvo el vocerito de la Tía durante una entrevista radiofónica como parte de su campaña de promoción para ser “coordinador del distrito 01”, al llamar ‘focas aplaudidoras’ a los periodistas y medios de comunicación que cobran mensualmente en el Gobierno para hablar mal de su jefa” narró el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

–“Cuénteme algo que no sea novedoso, exigió en son de broma doña Chela, ya que ese ‘cabecita de huaya’ ha cometido tantas torpezas, que se podría hacer un compendio de cinco tomos para que las próximas generaciones no sean tan pen…itentes en el desempeño de un cargo público” recomendó.

–“En su afán por quitarse de encima tantos señalamientos por las torpezas que ha cometido, y en su costumbre de llamar chayoteros a quienes no hablan bien del Gobierno, no se da cuenta de que con sus palabras ofende e insulta a quienes tiene a su servicio, es decir, a los matraqueros que en estos cinco años se han desvivido por defenderlo a él y a la Tía” expresó don Julián.

–“Yo recuerdo con mucha claridad, apuntó el poeta Casimiro, que hace algunos meses circuló una lista con los nombres de periodistas y empresas o páginas digitales que cobran mensualmente sus facturas en Comunicación Social, y no solamente es bastante extensa, sino que en esa relación aparece una tía de la Chacha Walas, lo que significa que este tipo que quiere ser diputado, está acusando a su propia tía de ser una foca aplaudidora. Háganme el refabrón cabor” exclamó.

–“Bueno, tengo entendido que la suma que le otorgan a la Tía del Kiwi no es una bicoca, ni la que le dan a la revistilla de la comadre Juana, desde donde por cierto, ataca hasta a la propia gobernadora. Hay otras páginas que pertenecen al Tarado sin Cerebro, así que, si algún día auditan las cuentas de esa dependencia, nos vamos a llevar varias sorpresitas, y se comprobará que incurrieron en tráfico de influencias” advirtió don Memín.

–“Si todos los que cobran en el Gobierno son focas aplaudidoras, según los dichos de la Chacha, entonces él mismo lo fue, ya que metía sus facturas en la administración del tal Alito, así como en la alcaldía Obregón de la capital, cuando la Tía fue alcaldesa. O sea, escupió al cielo y le cayó directamente en la cara” se mofó doña Chela.

–“Yo lo que veo, confesó el viejo Julián, es que ese muchachito inepto está desesperado, porque aspira a ser coordinador de un distrito en donde hay otros aspirantes con mejor presentación que él y con más merecimientos. Sabe que va perder la postulación porque no lo quiere ni Pablito y eso es decir bastante, pero que siga haciendo su lucha y cometiendo torpeza tras torpeza, que ciertamente no sirven para nada, pero ¡cómo nos divierte!” exclamó.