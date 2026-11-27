San Francisco de Campeche.- Una mujer resultó lesionada tras perder el control del vehículo que conducía sobre la avenida Ramón Piña Chan, en la zona de Ah Kim Pech, y subir al camellón. Agentes de la Policía Estatal que tomaron conocimiento del accidente solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes auxiliaron a la conductora, que no requirió traslado a un hospital.

Familiares de la mujer acudieron al lugar para ayudarla a cambiar uno de los neumáticos, que estalló al subir al camellón. Tras el cambio de la llanta, la conductora se retiró del sitio, pues no se registraron daños a terceros.