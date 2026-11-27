—Pide a los productores no acudir a la asamblea electiva de este 29 de noviembre, convocada por dirigentes que cambiaron de manera ilegal la figura de SSS a SPR y provocaron el desastre.

San Francisco de Campeche.- José Alfredo Maas Aké, presidente del Comité Ejecutivo de Miel y Cera de Campeche, Sociedad de Solidaridad Social, denunció que la organización enfrenta una crisis derivada de una mala administración y está embargada por un millón 400 mil dólares, equivalentes a unos 38 millones de pesos.

En un mensaje dirigido a los apicultores del estado, Maas Aké señaló que esta situación ha impedido que los productores vendan sus productos a buen precio, lo que ha afectado la economía de los agremiados.

Responsabilizó de la crisis a la mala administración que prevalecía desde antes de la gestión de José Luis Flores González, quien, con la anuencia de funcionarios del Gobierno del Estado, cambió ilegalmente la figura jurídica de Miel y Cera de Campeche, de Sociedad de Solidaridad Social a Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada.

“La empresa se encuentra ya desvalijada, se vendieron todos los equipos y actualmente está en periodo de decepción”, afirmó Maas Aké, quien agregó que el objetivo de los presidentes anteriores era “entretener” y beneficiarse, en lugar de solventar los movimientos económicos de la organización.

El dirigente hizo un llamado a los apicultores a no acudir a la asamblea convocada para este 29 de noviembre por quienes integran la Sociedad de Producción Rural, al considerar que se trata de una figura ilícita. Señaló que en el Registro Agrario Nacional consta que Miel y Cera de Campeche, Sociedad de Solidaridad Social, nació en 1986 y que sólo los socios de esa figura original pueden salvar a la empresa y reactivar su economía.

“Les pido no asistir a la asamblea de próximas elecciones del día 29. Son los mismos que firmaron para darle la anuencia al cambio de la figura triple S a la SPR. ¿Cómo pueden salvar a la sociedad si ellos mismos fueron los que ocasionaron el desastre económico, el robo descarado y el saqueo total?”, cuestionó.

Finalmente, anunció que próximamente realizarán recorridos por las comunidades para llevar información clara y precisa y evitar que los apicultores sean engañados por “esos futuros candidatos”.