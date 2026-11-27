Escárcega.— El deterioro del lago y del puente que durante años fueron parte de la identidad del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega volvió a generar críticas, luego de que Amado Pérez, exalumno de esta institución, exhibiera en redes sociales las condiciones actuales de ese espacio.

Amado Pérez lamentó que el lago permanezca con agua estancada, cubierto de lama (especie de lodo) y sin el mantenimiento que requiere, situación que consideró un reflejo del abandono institucional y de la falta de interés de quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción del plantel.

En su mensaje, cuestionó el rumbo que ha tomado la institución y señaló que, cuando la Dirección carece de sentido de pertenencia, visión y compromiso con la comunidad tecnológica, los espacios que antes eran motivo de orgullo y símbolos de identidad terminan por deteriorarse.

“El puente sigue en pie, pero cruza sobre agua podrida. Esa es la metáfora de hoy”, expresó.

La crítica va más allá de solicitar la limpieza del lago, pues el exalumno plantea la necesidad de revisar la conducción del Tecnológico de Escárcega y recuperar un proyecto institucional que fortalezca el sentido de identidad y orgullo de quienes forman parte de la llamada Casa de los Jaguares.

La imagen del lago deteriorado vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿qué pasa con el mantenimiento y la atención de los espacios que forman parte del patrimonio y la identidad de la comunidad estudiantil? El estado de una institución también se refleja en sus instalaciones, en el cuidado de sus espacios y, sobre todo, en la responsabilidad de quienes están al frente.