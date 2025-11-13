SIN ACUERDOS CON EL GOBIERNO DE LAYDA, CAÑEROS SE RETIRAN DE PALACIO Y MANTIENEN BLOQUEO
- Nos informan que se están preparando los antimotines para desalojar; es penoso que Layda no pueda resolver.
- “Va a haber algo muy fuerte si Layda manda antimotines”, advirtió un líder cañero.
- “Hacemos responsable a la gobernadora de todo lo que ocurra”, señalaron los cañeros.
- No se busca un enfrentamiento, pero la gobernadora tiene todo para solucionar el conflicto y no quiere hacerlo.
- “Pedimos disculpas a los usuarios, pero el Gobierno no quiere acceder a nuestras peticiones”, lamentaron los cañeros.