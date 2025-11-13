jueves, noviembre 13, 2025
Lo último:
LocalesMunicipales

SIN ACUERDOS CON EL GOBIERNO DE LAYDA, CAÑEROS SE RETIRAN DE PALACIO Y MANTIENEN BLOQUEO

  • Nos informan que se están preparando los antimotines para desalojar; es penoso que Layda no pueda resolver.

  • “Va a haber algo muy fuerte si Layda manda antimotines”, advirtió un líder cañero.
  • “Hacemos responsable a la gobernadora de todo lo que ocurra”, señalaron los cañeros.
  • No se busca un enfrentamiento, pero la gobernadora tiene todo para solucionar el conflicto y no quiere hacerlo.
  • “Pedimos disculpas a los usuarios, pero el Gobierno no quiere acceder a nuestras peticiones”, lamentaron los cañeros.

También te puede gustar

Aspirantes a Fiscalía Anticorrupción piden autonomía y presupuesto

“Lo estamos viendo”, la respuesta de Layda a la exigencia de pago de proveedores a Pemex

Vacunarán contra Covid-19 a maestros de educación básica este sábado y domingo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *