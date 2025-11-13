DENUNCIAN PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA Y ESQUEMA DE LUCRO EN ÁREA DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL “MANUEL CAMPOS”

Un ciudadano identificado como Jesús Manuel Díaz Álvarez denunció negligencia médica, falta de atención y posibles prácticas de cobro irregular en el área de oftalmología del Hospital “Manuel Campos”, ubicado en la capital del Estado, pues expuso que lleva un año esperando una cirugía que podría evitar la pérdida total de la vista, pese a contar con todas sus citas, documentos y seguimiento médico, afirma que no ha recibido la operación prometida y ahora pretenden canalizarlo con un especialista privado que le solicita 25 mil pesos.

Explicó que desde hace un año viajó a la capital en busca de atención y se vio obligado a rentar un cuarto, pues sus padecimientos visuales le impiden trasladarse constantemente. “He gastado mis ahorros y vendido algunas cosas para sobrevivir, mientras espero la cirugía que pudo haberse realizado meses atrás”.

Recientemente, continuó Díaz Álvarez, un oftalmólogo le informó que su vista ya no puede recuperarse por el daño avanzado, pero le dio un papel con el nombre de un retinólogo en una clínica privada, donde le pidieron los 25 mil pesos para intentar “salvar lo que queda”, lo que, aseveró, es un esquema de lucro dentro del sistema de salud estatal, porque quienes acudimos al IMSS-Bienestar deberíamos recibir atención sin costo.

Esto es un negocio, nos están exprimiendo a los que menos tenemos, mientras ellos deciden quién merece ser atendido y quién no, se quejó, y afirmó que la directora de oftalmología “no sirve para nada” y el personal a cargo no presta atención ni conoce realmente los padecimientos de la gente.

Y le aconsejó a otros pacientes, sobre todo de comunidades rurales: “No se dejen engañar, hay gente sinvergüenza lucrando con la salud y no cumplen con dar atención gratuita como prometen”.