Elementos de fuerzas federales desplegaron un operativo para efectuar un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle 48 A, por 63 B, de la colonia Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Escárcega.

De acuerdo con información preliminar, durante el operativo se habría logrado la detención de una persona, cuya identidad y situación jurídica se desconocen hasta el momento. Presuntamente se trata de una vivienda identificada como punto de venta de sustancias ilícitas.

En las diligencias participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.