La aplicación “Mi Policía Campeche”, impulsada por la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, se convirtió en un fracaso operativo por sus fallas constantes, bloqueos arbitrarios y exigencias excesivas de datos personales para tramitar la licencia digital, sumándose así a proyectos y programas infructuosos de la funcionaria foránea.

Las versiones 1.57 y 1.60 reportaron errores, restricciones de cuentas y fallos al cargar perfiles y documentos, mientras cientos de automovilistas denunciaron que el sistema dejó de funcionar incluso después de haber accedido a sus licencias.

Para activar el documento digital, la plataforma exige número de licencia, fotografías por ambos lados de la credencial del INE, además de archivos PDF de la CURP y el RFC, generando preocupación por la privacidad, posibles vulnerabilidades y robo de identidad.

Además, en esquemas federales como los de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la propia autoridad despliega los datos desde sus bases oficiales sin exigir al usuario cargar expedientes completos.

Mediante capturas de pantalla, usuarios también denunciaron registros congelados, licencias sin validez fuera de Campeche y permisos invasivos, ante lo cual muchos optaron por desinstalar la aplicación o rechazar su uso.

El proyecto, vendido como una modernización de los trámites viales, terminó exhibiendo improvisación tecnológica, opacidad en el manejo de información sensible y otro fracaso administrativo bajo la gestión de la guanajuatense Marcela Muñoz, cuyo costo vuelve a recaer en los ciudadanos.

Fuente: La Neta de Campeche.