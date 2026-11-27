El fuerte oleaje asociado al paso del frente frío número 8 provocó considerables d∂ñøs en la carretera federal 180, en el tramo comprendido entre el Faro Xicalango y la caseta de cobro del puente Zacatal, donde la circulación vehicular quedó reducida a un solo carril.

Las afectaciones incluyen el desprendimiento de parte de la carpeta asfáltica, así como la acumulación de piedras, arena y basura que fueron arrastradas por el oleaje hasta la superficie de rodamiento.

Las condiciones en las que quedó esta importante vía de comunicación han complicado el tránsito de los automovilistas, debido a que únicamente permanece habilitado un carril para el paso de vehículos. En la zona se registran largas filas de unidades, cuyos conductores deben esperar su turno para atravesar el tramo afectado, lo que genera retrasos en sus desplazamientos.