ENCUENTRAN TRES PERSONAS SIN VIDA EN UNA VIVIENDA EN LA COLONIA PALLÁS

Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron halladas sin vida al interior de una vivienda tipo cuartería en la calle 51A, entre 20A y 22, en la colonia Pallás de Ciudad del Carmen. El hallazgo se realizó tras una llamada de emergencia al 911, lo que movilizó rápidamente a elementos de la policía municipal, quienes fueron los primeros en llegar al lugar.

Tras la llegada de los paramédicos del Grupo ACSES y personal de Protección Civil, estos confirmaron que las tres personas ya no presentaban signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades mientras se esperaba la llegada del personal de la Vicefiscalía para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento son desconocidas. Las autoridades siguen a la espera de información oficial por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche, encargada de esclarecer este trágico suceso.