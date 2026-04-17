RECHAZA EL GOBIERNO DE SHEINBAUM INFORME DE LA ONU SOBRE CRISIS DE DESAPARICIONES; ¿POR QUÉ NO LO QUIERE RECONOCER?

“SEGUIMOS EN CONTRA DE ESAS CONCLUSIONES, PERO TRABAJAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES”: SEGOB

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que el Gobierno Mexicano no cambió de postura frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo tanto, “seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia”.

La precisión de la funcionaria surge porque se le cuestionó si el Gobierno estaba pasando del rechazo a la colaboración, a lo que señaló: “Una cosa es rechazar el contenido del informe y otra mantener trabajo con organismos internacionales”. Al respecto, el analista Juan Ortiz concluyó con ironía: “La posición oficial queda en un no al diagnóstico del Comité Sobre Desaparición Forzada, y sí a la cooperación internacional”.