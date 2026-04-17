¡NUEVO ESCÁNDALO EN PEMEX! PRESUNTO SOBORNO POR HASTA 3.5 MDD PONE EN LA MIRA DE EU A EXDIRECTIVO Y HOY FUNCIONARIO DEL INFONAVIT: FIA

TODO APUNTA A UN CONTRATO SIN LICITACIÓN EN 2021 POR MÁS DE $541 MILLONES

Por medio de un reporte de Azteca Noticias, el medio Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en la mira a Javier Núñez López, exdirectivo de Pemex y actual funcionario en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por un presunto soborno en la petrolera.

La investigación contra otro consentido de Morena, explicó FIA, apunta a un contrato sin licitación firmado en 2021 por más de 541 millones de pesos, con presuntos sobornos de hasta 3.5 millones de dólares.

De acuerdo con denuncias, no solo habría pagos iniciales, sino también “mordidas” para mantener vigente el contrato, y además, Javier Núñez está también ligado a la “Casa Gris” por firmar el contrato con la empresa de la cual un alto funcionario era el dueño de la casa donde vivía un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También te puede gustar

CIRCULAENREDES: TRABAJADORES DE UNA PLATAFORMA CAPTURAN CHERNA DE 150 KILOS; ¿PESCA ILEGAL O NECESIDAD ANTE DENUNCIAS POR FALTA DE ALIMENTOS?

CALKINÍ: RAPIÑAN CARGA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE TRÁILER VOLCADO EN LA #CAMPECHE-#MÉRIDA; EL CHOFER QUEDÓ L3SION@DO

INAPESCA pidió los 15 millones de pesos que PEMEX daba en apoyo a los pescadores de Carmen.

