¡NUEVO ESCÁNDALO EN PEMEX! PRESUNTO SOBORNO POR HASTA 3.5 MDD PONE EN LA MIRA DE EU A EXDIRECTIVO Y HOY FUNCIONARIO DEL INFONAVIT: FIA
TODO APUNTA A UN CONTRATO SIN LICITACIÓN EN 2021 POR MÁS DE $541 MILLONES
Por medio de un reporte de Azteca Noticias, el medio Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en la mira a Javier Núñez López, exdirectivo de Pemex y actual funcionario en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por un presunto soborno en la petrolera.
La investigación contra otro consentido de Morena, explicó FIA, apunta a un contrato sin licitación firmado en 2021 por más de 541 millones de pesos, con presuntos sobornos de hasta 3.5 millones de dólares.
De acuerdo con denuncias, no solo habría pagos iniciales, sino también “mordidas” para mantener vigente el contrato, y además, Javier Núñez está también ligado a la “Casa Gris” por firmar el contrato con la empresa de la cual un alto funcionario era el dueño de la casa donde vivía un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.