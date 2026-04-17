EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE ABRIL DE 2026

OTRA DE LA POLICÍA CORRUPTA DE MARCELA MUÑOZ.

Por más que Layda Sansores se esmera en exaltar la imagen de la inepta y rapaz secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, los hechos terminan siempre por desmentirla. Nadie se explica por qué no ha sido cesada. Ahora fue el influencer Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, quien denunció en redes sociales haber sido extorsionado por la corrupta policía estatal.

Yulay pidió ayuda en sus redes sociales cuando los gendarmes a bordo de la patrulla 0731 le exigían el pago de 5 mil pesos, para el cual le proporcionaron hasta un número de cuenta bancaria, a cambio de no levantar una infracción por alguna anomalía relacionada con la tarjeta de circulación de su vehículo. ¿Dónde quedó la “mejor policía del país” que presumía Layda Sansores?

Lo cierto es que a través de diversos chats privados y distintos portales de redes sociales se alerta a la ciudadanía de los diversos retenes policiacos montados expresamente para multar a los conductores de motocicletas y automóviles con cualquier motivo y para obligar a la inmediata regularización de placas, ya que el Gobierno de Todos los Sansores nunca tiene dinero. Qué vergüenza. ¿Así quieren que los campechanos voten por seis años más de laydismo morenista?

CONTINÚAN ARBITRARIEDADES DE LAYDA Y MARCELA.

El abogado Miguel Carrillo recalcó que no difunde noticias falsas y que quien sí miente y utiliza dinero del erario público para atacar, acosar y perseguir a quienes no piensan como ella, es Layda Sansores. Carrillo retó a la gobernante a que lo invite a su Martes del Jaguar para hablar de frente y enumerarle todas sus irregularidades y violaciones a la ley.

El abogado se quejó de que Layda Sansores usara ilegalmente su imagen en su Martes del Jaguar y ratificó lo que dijo de que “existe un edificio de primera para una policía de segunda” porque sus elementos violan derechos humanos, como es el caso de una mujer que fue privada de su libertad, torturada y agredida. Mientras los agresores siguen impunes, la Fiscalía retrasa el avance de la investigación.

Miguel Carrillo subrayó que conoce la ley y no la ha infringido, “a diferencia de usted (Sansores) que usa el poder para denostar personas y mantener a otras privadas de la libertad sin pruebas válidas ni flagrancia”, y exigió a Marcela Muñoz dejar de encubrir y poner a disposición de la Fiscalía a los policías responsables de los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2025.