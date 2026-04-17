viernes, abril 17, 2026
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“QUIEN QUIERA UNA CANDIDATURA Y TRABAJE EN EL GOBIERNO YA DEBE RENUNCIAR”; ¿QUÉ HARÁN PABLO, LIZ Y DEMÁS ADELANTADOS?

En su conferencia mañanera transmitida desde Palacio Nacional, por enésima vez la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió: “Quien quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno ya debe renunciar, porque no queremos que esté trabajando en el Gobierno y haciendo campaña”.

La mandataria federal se pronunció por el respeto a las leyes electorales, es decir, que no haya anticipación.

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